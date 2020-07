SENATORIALES - André Accary met fin aux rumeurs entourant son éventuelle candidature

Alors que les élections sénatoriales se tiendront à la fin du mois de septembre et que trois postes sont à pourvoir, le nom d'André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire circulait depuis quelques temps.

Il a levé toute ambiguité ce vendredi (lire article de Creusot-infos) à l'occasion d'un point presse. Viscéralement attaché au territoire qu'est la Saône et Loire et aux compétences départementales, André Accary a souhaité éclaircir la situation alors que son nom était régulièrement évoqué ici ou là. Reste qu'un certain nombre d'élus départementaux pourraient eux se glisser dans l'aventure sénatoriale, en sachant que trois postes sont à pourvoir. Jean-Paul Emorine qui n'a pas fait mystère de ses intentions de laisser passer le train, Marie Mercier qui en toute logique devrait à nouveau proposer sa candidature et Jérôme Durain, lui-même sans nul doute candidat à sa propre succession. Reste qu'un certain nombre d'élus, parce que l'élection reviendra aux élus, entendent une plus large représentation des territoires alors deux Chalonnais sont déjà en lice.

L.G