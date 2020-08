SENATORIALES - Marie Mercier propose la 2e place à Fabien Genet

Alors que la candidature du maire de Digoin commençait à circuler sérieusement.

Communiqué de presse de Marie Mercier,

sénateur de Saône-et-Loire

conseillère municipale de Châtenoy-le-Royal

Le Sénat est la maison des collectivités territoriales.

Ces cinq dernières années, j'ai voulu accompagner les maires et l'ensemble des élus locaux dans leurs démarches et leurs projets, relayer leurs inquiétudes et leurs interrogations auprès de l'administration et du Gouvernement, faire entendre leur voix à travers l'initiative et l'examen de la loi.

Nos rencontres et nos échanges m'ont montré combien les élus sont impliqués et responsables. Dans le travail que j'ai mené contre les abus sexuels sur mineurs et les violences intrafamiliales, ils ont été le relai des missions que j'ai remplies pour porter la parole des victimes et plaider en faveur de politiques publiques fermes et déterminées, d'une éducation respectueuse de chacun.

Notre Saône-et-Loire, avec sa ruralité et son agriculture diversifiée, ses villes et ses villages chargés d'histoire, son patrimoine naturel d'exception, est une petite France. Elle symbolise les enjeux d'aujourd'hui et de demain.

De nombreux défis nous attendent et nous réunissent : l’aménagement équilibré de notre territoire avec évidemment la protection de l'environnement et la réduction de notre empreinte écologique, les mutations industrielles avec la transition numérique, les transformations du monde agricole et la rémunération des producteurs, l'alimentation durable et la diminution du gaspillage. La crise sanitaire actuelle accentue les questions de santé publique et d'aide à la personne, la nécessité de défendre les plus fragiles.

La commune reste l’appui solide pour réfléchir au partage des compétences et à la mise en place d'actions locales innovantes. C'est là que s'exerce la démocratie de proximité, socle de notre République.

Avec la volonté de servir nos communes rurales, nos villes et notre département, d'en promouvoir les richesses, et de poursuivre les travaux engagés, je solliciterai un nouveau mandat auprès des élus de Saône-et-Loire le dimanche 27 septembre 2020.

J'ai proposé à Fabien Genet, élu bien connu du Charolais-Brionnais, d'être le deuxième de la liste que je conduirai. Soutenue dans ma démarche, localement et par le président Gérard Larcher, c’est ensemble, si les élus nous accordent leur confiance, que nous agirons pour la Saône-et-Loire au Sénat.

Ils pourront compter sur notre écoute et notre engagement.