Nouvelles missions pour le député de Saône et Loire, Benjamin Dirx

La mission «Gestion des finances publiques et des ressources humaines» porte une partie des politiques publiques relevant du pé- rimètre des ministères économiques et financiers, notamment le re- couvrement des recettes et le paiement des dépenses de l’État ainsi que les activités douanières, les fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle, mais aussi les politiques de formation des fonc- tionnaires, d’action sociale interministérielle et d’apprentissage.

La mission « Action et transformation publiques » est quant à elle consacrée à la rénovation des cités administratives et autres sites do- maniaux multi-occupants, aux Fonds pour la transformation de l’action publique, à l’accompagnement interministériel Ressources humaines et à l’accélération du financement des startups d’État.

Après avoir mené l’an dernier la mission spéciale « Recherche et Enseignement supérieur » dans le cadre du budget 2020, le député tient à remercier ses collègues pour leur confiance renouvellée à l’occasion de cette nouvelle nomination au sein de la commission des finances.

Benjamin DIRX

Secrétaire de la commission des Finances de l’Assemblée nationale Député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire