Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 – Dépôt des déclarations de candidatures pour le 1er tour 

Prise de rendez-vous en ligne pour déposer votre candidature du jeudi 6 février au jeudi 27 février 2020 à 18 h

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. La prise de candidature pour les élections aura lieu dans chaque arrondissement du 6 au 27 février 2020 à 18 h.

La préfecture pour l’arrondissement de Mâcon et les sous-préfectures d’Autun, de Chalon-sur-Saône, de Charolles et de Louhans recevront sur rendez-vous les candidats afin de faciliter leur accueil : des sites de prise de rendez-vous dédiés à ces élections municipales ont été mis en ligne et sont accessibles à l’adresse mail suivante ⇒ http://www.rdvmun.saone-et-loire.gouv.fr/

Tous les candidats ont l’obligation de déposer leur dossier de candidature soit à la préfecture pour l’arrondissement chef-lieu soit en sous-préfectures :

Pour l’arrondissement de Mâcon, à la préfecture de Saône-et-Loire – 17 rue Dinet – 71 021 Mâcon

Pour l'arrondissement de Charolles, à la sous-préfecture de Charolles – 28 rue de la Madeleine – 71 120 Charolles

Pour l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône – 2 rue de Thiard– 71 321 Chalon-sur-Saône

Pour l’arrondissement d’Autun, à la sous-préfecture d’Autun – 21 rue de l’Arquebuse – 71 402 Autun

Pour l’arrondissement de Louhans, à la sous-préfecture de Louhans –11 Rue des Bordes – 71500 Louhans



sous forme de liste complète pour les communes de 1 000 habitants ou plus (avec alternance de candidat de chaque sexe), déposée par la tête de liste ou un mandataire (la durée du rendez-vous sur le module sera d’une heure)

de façon isolée ou groupée pour les communes de moins de 1 000 habitants (la durée du rendez-vous sur le module sera de 30 minutes).

La clôture des candidatures pour le premier tour de scrutin est fixée au jeudi 27 février 2020 à 18h00.