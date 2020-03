Les réunions de conseils municipaux pour l’élection des maires reportées au mois de mai

Alors qu’environ 30 000 communes ont élu leur maire le week-end dernier, la passation entre les équipes sortantes et nouvelles n’a toujours pas eu lieu dans les zones concernées. Et ce n’est pas prêt d’arriver. Édouard Philippe a reporté les réunions de conseils municipaux à la mi-mai.

C'est la mobilisation d'un certain nombre d'élus qui aura porté ses fruits alors que la plupart des conseils municipaux devait se réunir ce samedi matin afin de procéder à l'élection du maire.

Édouard Philippe a annoncé jeudi le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour, qui devaient se tenir de vendredi à dimanche et permettaient de désigner maire et adjoints, en raison de la pandémie de coronavirus. L'élection des maires se fera au mois de mai, et même plus tard en fonction de l'évolution de la situation.