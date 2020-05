MUNICIPALES - A Paris, après le marasme Griveaux.. Acte 2 avec Buzyn ?

Rien de va plus dans la capitale à un mois du 2e tour des élections municipales. Après le marasme né de l'Affaire Griveaux et l'investiture éclair d'Agnès Buzyn histoire que la Macronie ne perde pas la face, la situation semble à nouveau se compliquer. Après sa sortie controversée sur la gestion de la crise du Coronavirus, Agnès Buzyn vient d'annuler une réunion avec les têtes de listes d'arrondissements ce mardi matin. Une annonce quelque peu surprenante alors que la campagne du 2e tour devait être relancée, même si la candidate de la majorité présidentielle avait été largement distancée par Anne Hidalgo et Rachida Dati au premier tour. Reste qu'un certain nombre d'interrogations pèsent sur le cas Buzyn et le COVID19 pourrait bien sonner le glas d'une candidature qui n'était pas voulue au risque de fragiliser le pouvoir Macronien pour la dernière ligne droite avant de nombreuses échéances électorales.

L.G