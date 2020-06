Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche à 20 heures

Emmanuel Macron doit s’exprimer dimanche à 20 heures, a annoncé ce mercredi l’Elysée, à l’approche d’une nouvelle étape du déconfinement prévue pour le 22 juin.

Le calendrier s'accélère pour Emmanuel Macron et le gouvernement. A deux ans désormais des élections générales, l'heure est à la réinvention pour la Macronie. Une réinvention nécessaire surtout dans cette ligne droite qui va accumuler les élections sénatoriales, régionales et départementales avant les Présidentielles de 2022. Après la gestion de crise dont chacun aura un avis sur la performance ou pas du gouvernement, c'est désormais l'heure de la reprise qui est au centre de toutes les inquiétudes. Emmanuel Macron avait mentionné à plusieurs reprises sa volonté de voir un monde nouveau après avoir tiré les enseignements du dossier Covid19. Reste maintenant à voir comment les incantations vont se transformer face à la réalité économique et surtout politique. Une première réponse tombera ce dimanche soir donc.

L.G