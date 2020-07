Gouvernement Castex : les annonces seront faites entre 17 et 20 heures

Les noms et portefeuilles d’une vingtaine de ministres et ministres délégués devraient être annoncés ce lundi . « Un gouvernement de mission et de rassemblement », a écrit le président de la République sur Twitter.Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Olivier Véran seraient, selon les informations du Parisien , assurés de rester.