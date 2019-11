Chaleur et Convivialité : mots d’ordre de l’Amicale des Anciens Tangos

Les Anciens, porteurs ou amis, du maillot de rugby « Tango » souhaitent voir de nouveaux adhérents anciens joueurs et fêter les 120 ans du rugby à Chalon.

On a toujours plaisir à revoir les Anciens Tangos Chalonnais réunis en Amicale, disons-le depuis toujours, tant la convivialité et l’amitié permettent de se retrouver régulièrement soit aux réunions mensuelles du premier jeudi du mois de l’Amicale ou pour les matchs des (désormais) Rugby Tango Chalonnais.

Une Amicale ou il fait bon se remémorer des moments bons et parfois moins bons, mais toujours avec ce plaisir d’être des « Tangos » porteurs du maillot ou non. C’est en cela que la bureau de l’Amicale et son président Jean-Pierre Cretin, ont voulu faire ressortir lors de cette assemblée générale statutaire, à cette date, pour cause de Coupe du Monde de rugby.

L’idée de l’Amicale est se retrouver régulièrement autour d’un repas, le premier jeudi du mois, lors d’un match que ce soit pour soutenir le club Tango ou pour aller voir des matchs du Top 14 ou du Tournoi des 6 nations ou encore d’une méchoui. Sans compter les actions qui sont dans les cartons pour la saison en cours.

120 ans de rugby à Chalon

Actuellement ce sont une soixantaine de membres qui font partie de l’Amicale auxquels s’ajoutent une dizaine de dévoués bénévoles préparant les repas ou l’apéritif, entre autres.

Mais le Président a formulé un souhait : voir des anciens joueurs « cinquantenaires et plus » venir les rejoindre d’autant qu’il se mijote une exposition qui marquera les 120 ans de présence du rugby sur Chalon. pour se faire il serait bon de ressortir des archives personnelles de chacun des anciens joueurs ou dirigeants, des photos ou articles de Presse de ces trente dernières années (ou plus) et de se rapprocher de Jean-Pierre Rebouillat qui les collecte (et les rend à ses propriétaires). Des panneaux seront ensuite mis en place lors de manifestations du club ou autres, afin de nouveau à montrer que le rugby chalonnais a une belle histoire, malgré tout !

Soutenir les jeunes

Autre suggestion proposée par le bureau de l’Amicale pour juin 2020 : participer à la sortie annuelle des jeunes du RTC en donnant une enveloppe participative aux frais qui seront engagés. Une manière d’être solidaire entre Anciens et jeunes.

Comme il est dit que l’on ne change pas une équipe qui gagne, le bureau a été reconduit dans sa totalité aux places et fonctions de chacun et comme de bien entendu ceci a été arrosé avec modération s’entend !

JC Reynaud