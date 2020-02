Rugby : chercher une victoire pour consolider le moral de l’Entente Chatenoy - Saint Firmin

Reprise dimanche 19 janvier 2020, au stade de Charréconduit, pour l’Entente Châtenoy - St Firmin face à St Martin du Lac et l’espoir d’accrocher une première victoire de la saison.

Force est de constater que la mayonnaise a bien pris entre les deux clubs de Chatenoy-le-Royal et de Saint Firmin, quoi que l’on est pu dire ou entendre ici ou là. Incontestablement on sent une bonne ambiance entre les joueurs et les dirigeants qui avaient comme objectifs de sauver ces deux clubs, quelque peu bousculer par des évènements et des départs de joueurs, parfois incompréhensibles.

Il a fallu la ténacité des responsables des deux clubs et surtout la sérieuse envie de continuer à jouer au rugby pour les joueurs. En faisant le tour des effectifs ce sont trente garçons qui ont signé leurs licences et ainsi l’Entente a pu enclencher un championnat de séries régionales, sous forme d’un brassage, lequel permettra de qualifier pour les phases finales, les clubs les classant de la 1ere série à la 4e série éventuellement. Trois poules « orientées » Ouest, Nord et Est, pour les 23 clubs de séries couvrant le territoire de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté

Après 8 matchs et avoir entamé les matchs retour, l’Entente n’a pas pu ramener de victoire et elle est actuellement dernière de sa poule 1, Bourbon-Lancy menant la danse en tête, Pougues les Eaux et Saône-Seille étant devant l’Entente.

A l’issue de l’entrainement de ce vendredi 17 janvier 2020, ce sont quasiment tous les joueurs qui étaient sur le terrain de Charréconduit pour préparer ce match de la deuxième journée retour. Ce qui a mis un peu de baume au coeur aux trois entraineurs que sont Fabrice Laulognon, Alex Develay et Didier Chaventon : « Il y a de l’envie indéniablement, mais nous n’avons pas la possibilité de finir nos actions par manque de préparation et de technique pour certains, particulièrement derrière. Nous manquons d’un meneur pour les lignes arrières lequel pourrait mieux lancer le jeu que nos avants vont conquérir, car on est fort devant, mais qui en fin de match fait qu’il nous manque ce dernière impulsion qui pourrait nous faire gagner un match. Nous avons perdu souvent dans les dix dernières minutes alors que nous menions. Cela s’explique aussi par le manque d’assiduité de certains aux entrainements. Les gars font le boulot sur le terrain mais ont est un peu juste en finalité, sans doute par un effectif un trop court pour assurer toute une saison. »

De son coté le capitaine de l’Entente, Mathieu Meunier, qui joue en seconde ligne ne se sent pas trop découragé, même si par moment il lui faut prendre un fauteuil d’orchestre en première ligne : « D’abord je considère que c’est une bonne idée d’avoir fait une telle entente qui, en finalité, se concrétise par une bonne bande de copains qui aime se retrouver pour jouer mais aussi après les matchs et entrainements. Je suis un compétiteur et comme tout compétiteur j’ai la culture de la gagne. Hors nous n’arrivons pas à concrétiser notre domination parfois, car nous faisons de belles prestations, et ce par manque de physique et de technique pour certains. J’aimerais entre autres voir plus de joueurs venir à l’entrainement du mercredi que ce soit à Saint Firmin ou à Châtenoy car nous pourrions mettre en place plus de combinaison lors de notre entrainement collectif du vendredi. Les gars ont signé une licence il faut qu’ils répondent présent. Je compte beaucoup sur cette reprise de 2020 pour ramener une victoire, la première, cela nous redonnerait un peu plus de pêche et ce serait bon pour le moral afin d’aborder la suite de la saison avec d’autres victoires. »

JC Reynaud

Match à 15h, stade de Charréconduit

rue de Charréconduit à Châtenoy-le-Royal

Arbitre de la rencontre : Lucien Thomas