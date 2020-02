Rugby : Une victoire à l’arrache pour l’Entente Chatenoy - St Firmin

Elle fait du bien au moral cette victoire 20 à 19, contre St Martin du Lac, pour cette équipe de l’Entente qui se construit petit à petit.

Une bise glaciale balayait le stade de Charréconduit en ce dimanche de janvier, à ne pas mettre un correspondant de Presse dehors. La feuille de match informatisée impossible à mettre en place faute de code ou mot de passe et un match qui démarre avec une demie-heure de retard, de quoi refroidir les corps des joueurs de cette poule 1 de séries régionales.

Un match qui ne pouvait pas mieux commencé pour l’Entente puisque dès la 6e minute, une attaque menée par les avants Jaune et Bleu de l’Entente se concrétise par un essai transformé. La réplique de des visiteurs arrive dix minutes plus tard par un essai en débordement à l’aile ramenant le score à 7 - 5 en faveur de l’Entente. Il faut attendre quasiment les dernières minutes de la mi-temps pour voir un nouvel essai non transformé de l’Entente pour prendre le large au score avec un 12 à 5. Relâchement et faute de positionnement trop à plat de la ligne de trois-quart pour attaquer, l’Entente se fait contrer juste avant les citrons et prend un essai entre les perches. Le score à la mi-temps est de 12 à 12.

Ensuite le scénario vire à l’avantage des visiteurs qui se voient accorder un essai de pénalité sur un placage pas très régulier de la part de joueurs de l’Entente et cette fois-ci les visiteurs prennent le large 19 - 12. Il faut toute la force incontestable des avants de l’Entente pour se rebiffer et aller marquer un bel essai, non transformé, qui ramène le score à 19 - 17 à quelques minutes de la fin de la rencontre. L’Entente assure une nette domination dans le camp adverse et le jeune arbitre du match accorde une pénalité dans les dernières secondes de la partie, laquelle est transformée et permet à l’équipe de l’Entente Châtenoy - St Firmin de signer sa première victoire de la saison, laissant de l’espoir pour en ramener d’autres.

Pour le président et joueur Benjamin Marlot c’est une victoire qui fait du bien : « Inutile de le cacher nous voulions cette victoire car nous avons trop été proche d’autres victoires en perdant avec peu d’écart à chaque fois. C’est une victoire qui nous rassure tout en sachant que nous avons encore beaucoup à travailler lors de nos entrainements collectifs du vendredi, sans oublier ceux du mardi dans chaque club, car c’est la seule possibilité de mettre en place notre jeu et d’avoir suffisamment de physique pour tenir les matchs.

Quand je vois les résultats des autres poules ou des clubs prennent à chaque fois des 50 points par match cela prouve que nous ne sommes pas ridicules et qu’il faut travailler pour être dans les meilleurs de ce brassage des séries. »

Dimanche prochain l’Entente Châtenoy - Saint Firmin va se frotter à une autre Entente celle de Givry - Cheilly les Maranges. A suivre !

JC Reynaud