Assemblée Générale du RTC (rugby Tango Chalonnais) : Le club met le cap sur de grandes ambitions

« Notre ambition cette année, c’est la montée en fédérale 2 ! » a déclaré Bernard Lecuelle, le Président du Racing Tango Chalonnais.

Après une année en trompe l’œil ou le championnat de rugby de fédéral 3 a dû arrêter son activité alors que le club du RCT occupait la 2ème place du championnat, tout laissait penser à un avenir prometteur. L’arrêt de ce championnat à cause de la COVID 19 coupait complètement l’espoir des joueurs, du staff technique et des responsables sur son espérance d’accéder à la catégorie supérieure. Labélisé 2 étoiles à la F.F.R et portant haut et fier sa devise : « une ville, une équipe, un défi, allez tango, allez Chalon ! », le club même s’il a fait preuve d’humilité, il n’a pas pour autant les pieds dans le même sabot. Dès ce dimanche avec la réception de Vesoul, le club entend bien porter de grands succès cette saison.

Aussi, vendredi soir, à 19 heures, tout en respectant le protocole sanitaire, se tenait au Réceptif du stade Léo Lagrange, l’Assemblée Générale du RTC décidée par son Président, Bernard Lecuelle et les membres de son bureau.

Cette assemblée se déroulait devant une cinquantaine de personnes face à une tribune composée de droite à gauche par Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs représentant Philippe Finas (excusé), Jean François Contant, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby, Bernard Lecuelle, Président du RTC, Mathilde Simonato, Trésorière du club et Gilles Vechambre, Directeur sportif de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon représentant Sébastien Martin et Dominique Melin (excusés).

Bernard Lecuelle présentait à l’assistance, le déroulement de la soirée : Rapport Moral et d’activités, Rapport Financier actuel et de la saison à venir, la cotisation, renouvellement par élection de membres du Comité Directeur, interventions des personnalités…

Cette séance commençait néanmoins par un hommage aux rugbymans proches du club disparus qui étaient chaleureusement applaudis.

S’en suivait le rapport financier dans lequel, Mathilde, la trésorière du club annonçait un compte excédentaire pour la fin de la saison 2019 / 2020 dû à l’arrêt d’activité suite à une grande réduction de charge (voyage, frais d’arbitrage, annulation du challenge Louis Brailly, sanctions, primes de match, etc…). Des excédents financiers dont un certains montants seront versés directement sur un fond propre de réserve du club et le reste pour la continuité de l’activité de la saison. Rapport financier qui sera voté à l’unanimité

Ensuite le rapport moral était présenté par le Président : « On a des projets de continuer à croire mais aussi de continuer à grossir d’un point de vue sportif, d’un point de vue équipement et d’un point de vue de notoriété. Alors, bien sûr, on est très loin d’un budget de Dijon, Mâcon mais notre budget, il s’agit de l’utiliser à bon escient. Effectivement, nous venons de passer une année en trompe l’œil mais qui ne doit pas obscurcir l’horizon du RTC. En effet, cette saison 2019 fin 2020, stoppée avant son terme laissant forcément un sentiment mitigé […] Certes, c’est dommage que la saison ne soit pas allez jusqu’au bout, parce qu’on était vraiment en plein boom mais c’est comme cela ! C’est fait et on ne peut rien y faire ! […] Sur le plan des résultats, on confirme cette saison que le projet du RTC est de jouer au meilleur niveau de jeu possible en misant sur la formation, et l’intégration des jeunes est réaliste. L’ambition d’accéder à la fédérale 2 reste plus jamais de mise même s’il y a une légère ombre au tableau et il ne faut pas se leurrer c’est que l’année dernière on annonçait des licenciés en rugby compétition qui étaient en hausse alors que cette année on régresse légèrement en rugby compétition. En effet, même si on progresse de +5 licenciés, on le doit entièrement à la catégorie loisirs qui passe de 5 licenciés à + 30, donc une légère baisse de nos licenciés compétition. C’est aussi pour cela que nous devons continuer d’être un club attractif ! […] J’ai vu hier que Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône disait que l’ELAN Chalon contribuait à la vie sociale de Chalon, à la reprise de la vie sociale et bien moi, je dis que le rugby contribue largement à la vie sociale, certes avec des gens peut-être plus simple d’ailleurs mais qui méritent tout autant et c’est d’ailleurs pour cela qu’il est très important de venir au rugby dimanche et encore plus dans quinze jours contre Chagny ! […] Alors le message de fin, il est clair, c’est un message fort que l’on envoie à nos licenciés, aux bénévoles, aux supporters ainsi qu’aux collectivités et aux partenaires : N’ayez crainte de continuer de nous accompagner dans le défi de ramener Chalon en fédérale 2 ! Nous resterons un club convivial et performant et cela on ne le changera pas ! Le RCT, c’est un club qui est exigeant dans son fonctionnement et ses valeurs. Il doit avoir le même sérieux en évoluant mais aussi sur notre communication et ceci malgré les incertitudes imprévisibles car on ne sait plus comment les appeler (règles sanitaires diverses liées de la Covid 19), nous on va continuer le bel élan que l’on a commencé et continuer à faire. Donc allez Tango, allez Chalon, je vous remercie ! ».

S’en suivait la fixation tarifaire de la future licence compétition de 135 euros à 145 euros avec le pack équipement.

Les primes de match étaient annoncées : pour l’équipe première : 80 euros si inscrit sur la feuille de match et 50 euros en plus en cas de victoire. Pour l’équipe réserve, 30 euros si inscrit sur la feuille de match et 35 euros en plus en cas de victoire.

Coté des membres du Comité Directeur : Election de Alexandre Simonato (Renouvellement de mandat), Daniel Martin (Renouvellement de mandat), Mathilde Simonato (Renouvellement de mandat), Bernard Lecuelle, (Renouvellement de mandat) et Jean François Troussard (nouvel élu).

Quant à Gilles Vechambre, représentant le Grand Chalon, il déclarait : « Bonsoir à tous, je suis très content d’être à votre Assemblée Générale. C’est toujours autant instructif d’écouter les diverses interventions, celle du président… Je retiens beaucoup d’éléments positifs pendant ces temps particuliers de la Covid 19 ou vous avez réussi à maitriser vos dépenses tout en ayant des résultats prometteurs qui se sont arrêtés en cours de route malheureusement. Mais je souligne surtout vos ambitions, les projets que vous mettez en place qui sont riches et variés, les valeurs que vous portez et surtout cette structuration du club qui moi m’impressionne et qui est indispensable dans votre objectif de montée en fédérale 2. Parce qu’on sait très bien qu’une montée pas préparée, c’est une redescente immédiate et là je pense que vous êtes prêts et je vous souhaite d’obtenir ce résultat à la fin de la saison pour votre équipe une, ce qui entrainera derrière vous toutes les équipes ainsi que tout le club. Pour ce qui est du Grand Chalon, c’est un accompagnement auprès des infrastructures qui sont mises à votre disposition, le réceptif, les vestiaires (travaux à venir), l’éclairage du terrain Brailly (volonté de le passer en leds) et bien sûr l’état des terrains […] Nous avons l’idée de faire des pôles pour l’attribution des terrain, le pôle rugby sera rassemblé sur une même unité de lieux pour vous donner plus de facilité de fonctionnement et pour que cela soit plus simple mais aussi que l’on puisse travailler sur une meilleure circulation. Les travaux vont commencer l’année prochaine mais sachez qu’en 2023 on aura un beau stade Léo Lagrange qui sera modifié et plus fonctionnel […] Merci de votre attention et je passe la parole à Bruno ! ».

Bruno Rochette lui, soulignait la dynamique du club avec ses ambitions et ses valeurs rugbystiques.

Jean François Contant : « Je viens à toutes les assemblée du RTC depuis le début et que je peux vous dire que ce club là est structuré aujourd’hui et en même temps sur la bonne voie et que toutes les bonnes décisions sont prises les unes derrières les autres. Je crois que la devise de Bernard Lecuelle est bonne, c’est toujours la raison qui prédomine, la passion ne dépasse plus la raison […] La Covid, est bien pour chaque club, un élément très très compliqué car de nombreux matchs sont annulés partout en France et je trouve que l’on est laissés un peu comme çà à l’appréciation de chaque Région et cela est compliqué car certaines fois, c’est la Préfecture qui prend des mesures et après, c’est l’ARS qui est au-dessus de la Préfecture qui prend d’autres mesures plus draconiennes. Par exemple à faire comme dernièrement, fermer le club de Baumes-les-Dames complètement à cause de 11 cas de Covid […] Je ne vous cache pas que la saison 2020/2021 risque d’être très perturbée vu que l’on a déjà des reports de matchs, ce qui veut dire que la saison sera de nouveau hachée si cela perdure, cela veut dire que l’on aura pas pris les bonnes mesures et pour la première saison et pour la deuxième. On aurait donc mieux fait de faire la saison 19/20, terminée en 20/21, et comme cela on avait une vraie saison terminée et on n’abimait pas deux saisons, çà c’est une proposition que j’avais faite, c’est ce que j’aurai fait mais bon ce n’est pas moi qui suis à la commande des épreuves. Après j’ai bien entendu mes chers amis du Grand Chalon et de la Ville de Chalon que le basket est une chose c’est vrai mais c’est un sport d’intérieur et le rugby est le sport majeur extérieur et quelque part dans le sociétal à mon avis le rugby doit quelque part apporter légèrement plus que les sports d’intérieur qui sont souvent individuels. Ceci étant, moi ce club de Chalon me convient très bien aujourd’hui, je souhaite qu’il remonte ardemment en fédérale 2 en 2022, car ce club est très structuré et il n’y a pas de raison que cela ne marche pas […] Alors mes compliments à tous et bonne saison ! ».

J.P.B