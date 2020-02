Les judokas du JCSM bien placés en Bourgogne-Franche Comté

Ce week-end les judokas du JCSM étaient présent sur tous les front. Le samedi pour le championnat Bourgogne Franche-Comté KYUS (ceinture de couleurs) et le dimanche pour le championnat BFC juniors à Sanvignes.

Ce samedi à Sanvignes, les 5 élèves de Martine GUERY ont su s’exprimé de belle manière avec Léa PONCET qui remporte 4 victoires par Ippon et s’adjuge le Titre en -52kg avec un judo efficace notamment sur la liaison debout sol. En cadet, Théo OUDIN se classe 5ème après 3 victoires par IPPON il se hisse en ½ finale où il s’inclinera par la plus petite marque. Alexandre MICHAUD se hisse en tableau finale en -73kg. En revanche Adrien DARPHIN en -66kg et Christophe CANARD en -81kg chez les seniors ne parviennent pas à accrocher une place dans le tableau final cette fois-ci.

Dimanche lors du championnat BFC juniors Léa PONCET renfile le kimono pour la 2ème fois du week-end en -52kg accompagné de Mahé DULONG en -55kg. Léa se hisse une nouvelle fois sur le podium avec une belle 3ème place malgré la fatigue accumulé la veille elle a su trouver les ressource pour obtenir sa qualification. Mahé DULONG cadet 3ème année surclassé pour l’occasion tire son épingle du jeu en remportant un premier combat difficile, il s’inclinera ensuite par deux fois sans démérité. Il termine 5ème synonyme de qualification.

Ils seront 3 représentants SAN-MARCIAUX lors de la ½ finale du championnat de France le 1er février à CEYRAT (63) puisque Loic SOUILLOT qui participaient ce week-end au tournoi international de France et également sélectionné pour la phase supérieur.