MUNICIPALES - A Saint Marcel, Christine Louvel appelle à faire taire les rumeurs

Les membres de la liste « Avec Vous Demain – pour l’avenir de Saint-Marcel » se sont engagés, depuis maintenant deux ans, au travers de plusieurs réunions publiques, dans une démarche volontairement participative et d’échanges avec les citoyens de la commune. L’objectif affiché et assumé est de co- construire un projet pour la prochaine mandature.

Au cours de ces rencontres, de nombreuses idées ont été débattues, de nombreuses remarques ont été formulées et de nombreux constats sont apparus. Cette dynamique de travail participatif se poursuit avec les rencontres que nous effectuons, chaque jour, auprès des habitants de St Marcel, lors des manifestations et en se rendant dans vos quartiers frapper à vos portes pour vous écouter.

Notre conception de cette démocratie participative a un revers. En effet, lorsqu’on a le courage de donner la parole à tout le monde on s’expose aussi à laisser courir la rumeur, les fausses informations, les propositions dénaturées.

C’est pourquoi, nous invitons tous les citoyens de Saint Marcel à faire preuve du plus grand discernement. N’hésitez-pas à prendre contact avec l’un des membres de la liste « Avec Vous Demain », c’est le meilleur moyen d’obtenir une réponse à vos questions, venez pousser la porte de la Salle Gressard, mardi 18 février prochain à 20h. pour participer à notre réunion publique au cours de laquelle nous répondrons à toutes vos questions.

Avec Vous Demain,

Pour l’avenir de Saint Marcel

Nous nous engageons à œuvrer dans l’intérêt du bien commun, pour que vive Saint-Marcel, une Ville qui vous appartient.

Christine LOUVEL