MUNICIPALES - la liste AVEC VOUS DEMAIN conduite par Christine LOUVEL a tenu sa première réunion publique

Communiqué de presse

C’est devant une salle bien remplie, une centaine de personnes, que les colistiers se sont présentés. Christine LOUVEL a ensuite présenté et détaillé le programme de la liste AVEC VOUS DEMAIN.

Un programme articulé autour de 5 thèmes principaux :

Une ville participative, démocratique et citoyenne

Une ville bienveillante, solidaire et protectrice

Une ville responsable

Une ville où vivre et faire ensemble sont essentiels

Une ville durable, engagée dans les circuits courts et le respect de la biodiversité.

Christine LOUVEL veut porter un projet socialement juste, soucieux de l’environnement pour le BIEN VIVRE ENSEMBLE à Saint-Marcel.

« Nous faisons du porte-à-porte depuis mi-janvier, beaucoup de personnes nous ont fait part de leurs attentes. Nous avons constaté un grand manque d’information des San Marciaux sur ce qui existe aussi bien en termes de services que d’activités proposées mais aussi un manque de proximité avec les élus en place. Notre démarche de désigner des élus référents de quartier doit répondre à cette méconnaissance, par plus de proximité et en allant à votre rencontre, de façon innovante ».

« Lutter contre l’isolement des personnes sera une de nos priorités », Christine LOUVEL a énoncé plusieurs actions pour favoriser les rencontres intergénérationnelles en utilisant tous les espaces à dispositions que sont Le Réservoir, la Bibliothèque, l’Orange Bleue, l’Agora des jeunes ou la RPA Hubiliac. « Le lien social peut aussi être porté par des projets d’économie sociale et solidaire soutenu par une association ». « Le tissu associatif, qui a pu être mis en difficulté, est un acteur essentiel d’une collectivité. Les associations seront reconnues, aidées et encouragées pour leurs actions qu’elles mènent et mèneront dans notre collectivité ».

Un autre projet est d’aider à l’installation de producteurs locaux. « Saint-Marcel, de par son histoire maraichère se doit de soutenir et de favoriser l’installation de producteurs locaux en bio ou culture raisonnée afin d’approvisionner les restaurants scolaires et celui de la résidence personnes âgés d’Hubiliac. Nous étudierons, en partenariat avec les communes voisines, la possibilité de créer une cuisine intercommunale ».

L’environnement et le respect de la biodiversité sont des éléments moteurs du programme de l’équipe AVEC VOUS DEMAIN, « il faut associer les compétences des agents municipaux à celle du CFA de Saint-Marcel pour embellir notre ville et ramener de la verdure ». Le projet présenté par Christine LOUVEL de créer une forêt des enfants (une naissance = un arbre) ou celui d’aménager un parcours santé et de découverte entre la zone humide et les lacs des Orlans devra y participer.

Selon Christine LOUVEL, « une plus grande présence sur le terrain est nécessaire pour lutter contre les incivilités et ne pas laisser se développer les petits désordres ». La prévention, le partage des voies de circulation pour permettre des déplacements doux de manière sécurisée et encadrée (Pédibus à relancer) participeront aussi au bien vivre ensemble.

« C’est une ville et une équipe responsable qui mèneront ces projets ». Christine LOUVEL et son équipe souhaitent impliquer tous les San Marciaux qui le souhaiteront dans les réflexions et constructions de projets importants ou impactant la vie des habitants, pour une ville participative.

Il a également été évoqué la responsabilité d’une municipalité dans la gestion des finances. « Un audit sera fait dès le début du mandat, qui nous conseillera et nous permettra d’avoir une vision financière des possibilités de réalisation ». « L’état doit compenser la disparition de la taxe d’habitation, il n’est pas question pour nous de modifier les autre impôts locaux ».

Christine LOUVEL a terminé la présentation du programme AVEC VOUS DEMAIN en rappelant qu’il est « le fruit de plusieurs mois de concertation. Il se veut réaliste et réalisable pour les hommes et les femmes de Saint-Marcel » et a appelé les San Marciaux a soutenir ce projet en votant AVEC VOUS DEMAIN dès le 15 Mars.

Une prochaine réunion publique aura lieu salle DUTEIL, aux Chavannes, le lundi 09 Mars à 20h00.