DECONFINEMENT - Les modalités de la reprise scolaire à Saint-Marcel

Communiqué de presse

Les objectifs de la reprise :

Une ouverture subordonnée à la capacité de la collectivité d’assurer l’accueil des enfants dans le plus strict respect des règles définies par le protocole sanitaire.

Continuer à accueillir les enfants des personnes indispensables à la crise sanitaire.

Et, plus généralement, assurer une reprise progressive et sereine en concertation avec les différents acteurs éducatifs.

Public concerné :

L’ensemble des enfants des familles volontaires pour ce retour à l’école et ce dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Dans un premier temps, les classes de GS, CP et CM2 seront accueillies.

En parallèle, l’accueil à destination des enfants des personnels indispensables à la crise sanitaire est toujours assuré (groupe multi-niveaux).

Le calendrier :

Pour atteindre les objectifs énoncés, un calendrier de reprise par palier a été élaboré.

Étant dans l’impossibilité d’être en conformité du protocole sanitaire pour le 14 mai, la collectivité a fait le choix d’ accueillir les élèves ciblés à compter du lundi 18 mai 2020 .

Ne pouvant pas organiser une restauration scolaire respectueuse des mesures sanitaire préconisées, cet accueil se fera aux horaires suivants : de 8h30 à 11h45.

Ils seront encadrés par des services périscolaires le matin de 7h à 8h30 et de 11h45 à 12h30.

L’accueil des enfants des personnels impliqués dans la gestion de la crise (soignants, personnels enseignants…) se fera de 7h à 18h30.

Cette première étape sera évaluée et réajustée. L’objectif étant d’augmenter les effectifs accueillis et d’élargir les plages horaires et ce en instaurant par la suite le temps méridien.

Les modalités organisationnelles :

Les caractéristiques des équipements nous ont conduit à déterminer les effectifs maximum pouvant être accueillis par classe.

A ce jour, ces capacités sont de huit élèves par classe et par niveau.

L’organisation pédagogique sera communiquée (jours et modalités d’accueil) par le corps enseignant aux familles.

Un point hebdomadaire sera réalisé avec les directeurs afin d’évaluer les dispositifs mis en place et enclencher la progressivité.

La collectivité mettra à disposition les personnels municipaux permettant l’entretien des équipements et des matériels, en école élémentaire comme en maternelle.

L’accueil des élèves sera conditionné par le respect du protocole d’accueil précisant : l’entrée à l’école (prise de température, lavage de mains…), le respect des gestes barrières, de la distanciation…

La réouverture des classes sera tributaire de la capacité de la collectivité d’assurer la fourniture et le réapprovisionnement de l’ensemble des produits, matériels et équipements nécessaires à l’application du protocole sanitaire.