Nouveau succès pour le marché de Noël du Foyer Arcadie

Le marché de Noël au Foyer Arcadie, c’est une tradition depuis longtemps.

Ce vendredi 5 décembre 2019, ce n’était pas un jour comme les autres pour les cinquante-six résidents du Foyer Arcadie, le foyer de vie pour adultes handicapés de Saint-Rémy. C’était le jour du marché de Noël... et au fil des ans le marché de Noël est devenu une véritable institution. Un rendez-vous que l’on prépare sérieusement tout au long de l’année, et plus particulièrement depuis la rentrée de septembre, dans le cadre de différents ateliers (bois, parcs et jardins, jeux de couleurs, expression artistique...).

Une journée durant, les résidents ont pu présenter le produit de leur travail et il fallait voir leur sourire pour se rendre compte de tout ce que cela représente pour eux.

Une fois encore le marché de Noël, installé dans le réfectoire de l’établissement, a été un grand succès. Il est vrai que, comme toujours, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Des sapins en bois aux jacinthes en pot, des marque-pages magnétiques aux boîtes à mouchoirs, des ronds de serviette aux plateaux en mosaïque... De quoi parfaire sa décoration de Noël et acheter des petits cadeaux à quelques jours des fêtes de fin d’année. Et on pouvait même manger une gaufre tout en buvant un jus de pomme chaud à la cannelle. Tout, en somme, pour passer un bon moment. Familles, amis et partenaires ne s’y sont d’ailleurs pas trompés.

Les bénéfices de ce traditionnel rendez-vous vont servir à alimenter la trésorerie des ateliers, permettant par exemple d’acheter du matériel, et à financer des séjours et des sorties. Un marché de Noël, qui a toute son utilité...