MUNICIPALES - Tristan Bathiard et Unis pour Saint Rémy appellent à respecter une charte de bonne conduite

COMMUNIQUE DE PRESSE

En déclarant tardivement sa candidature, la maire sortante vient de clarifier sa position pour les prochaines élections municipales à 37 jours du 1er tour.

Même s'il sera d'autant plus limité dans le temps, le débat démocratique va enfin pouvoir commencer afin de confronter notre vision et nos idées pour Saint-Rémy.

A l'image du travail que nous avons mené depuis plusieurs mois, aux côtés des San-Rémois, nous voulons poursuivre une campagne sereine en tournant la page du mandat qui s’achève et au cours duquel un débat constructif n’a jamais pu avoir vraiment lieu, notamment en conseil municipal. L’écoute, le respect des opinions de chacune et de chacun seront notre ligne de conduite et cette campagne, comme le mandat qui s'ensuivra, doit permettre d'unir Saint-Rémy, plutôt que de nous diviser.

Le projet que nous allons présenter aux San-Rémois le 18 février et que nous avons construit avec eux est ambitieux, budgétairement viable et leur quotidien sera notre priorité tout au long du mandat. Personne ne sera oublié ou pénalisé par une hausse de la fiscalité locale notamment.

A l’heure de la défiance de nos concitoyens auprès des élus qu’ils soient nationaux ou locaux, il convient de respecter un certain nombre d’engagements moraux en terme de transparence, d’écoute et d’assiduité entre autres. C’est pourquoi, toute l’équipe d’Unis Pour Saint Rémy a signé une charte de bonne conduite qu’elle respectera.