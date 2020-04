Aux arcs de l'Ehpad des Terres de Diane de Saint Rémy, petit traitement spécial pour les résidents

Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com

Emeline, aide-soignante du service des Arcs de l'Ephad des Terres de Diane, a un solide atout professionnel en terme de bagage. Forte de son CAP coiffure, l'aide-soignante a ressorti les ciseaux afin d'apporter un peu de gaieté aux résidents du service des Arcs. Les femmes ont été chouchoutées par Emeline alors que les hommes ont été bichonnés par les autres aides-soignantes. L'occasion pour notre rédaction de saluer toutes celles et ceux qui dédient leurs temps pour nos Anciens, et ce d'autant plus dans ce contexte délicat. Bravo à toutes et à tous !

L.G