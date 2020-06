Sur l'A6 au niveau de Saint Rémy, un poids-lourd percute le terre-plein central avant de finir sa course sur la bande d'arrêt d'urgence

L'accident qui s'est produit ce lundi en fin d'après-midi aurait pu prendre une tournure dramatique.

L'alerte a été donnée peu avant 17H pour une impressionnante sortie route d'un ensemble poids-lourd. Le routier a perdu le contrôle de son véhicule dans le sens Lyon- Paris au niveau de la commune de Saint-Rémy. Il s'est embarqué sur le terre-plein central avant de redresser la barre et de finir sa course couché dans le fossé, en partie sur la bande d'arrêt d'urgence. Un important dispositif d'une quinzaine de sapeurs pompiers du CIS de Chalon sur Saône a été déployé sur place. C'est par miracle que seul le chauffeur routier d'origine Allemande a été blessé légèrement dans l'accident à l'heure où l'A6 se charge en circulation. Des opérations de secours et nettoyage sont toujours en cours sur le site. La prudence est de mise.

Photo DR