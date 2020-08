Bon chemin en Brionnais pour le Père Laurent Renaud

Prêtre au sein de la Paroisse du Bon Samaritain, le Père Laurent Renaud est nommé dans la Paroisse de Sainte Marie sous Dun à La Clayette.

Installé depuis trois ans dans la vaste paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, ses sept clochers et ses 25000 âmes, et confié au Père Curé Jean-Robert Courtot, le Père Laurent Renaud a donc été désigné par son évêque, Monseigneur Benoit Rivière, pour aller rejoindre courant de ce mois d’aout 2020 une paroisse de Saône et Loire, située dans le Brionnais et dont le siège est La Clayette . Paroisse sous la bienveillance de Sainte Marie sous Dun au nombre de clochers certes plus nombreux mais une population paroissiale nettement moins importante.

Ordonné en 2011, le Père Laurent Renaud aura vécu sa première pastorale dans une paroisse du Louhannais durant six ans avant de rejoindre le Bon Samaritain en Chalonnais, territoire dont il est quasiment originaire puisqu’il est un enfant de « Saint D’sert », comprenez Saint Désert.

Ses trois ans passés parmi les Paroissiens du « Bon Sam » auront permis à cet homme de foi, de spiritualité, d’être reconnu et proche d’eux surtout de transmettre un large message d’évangélisation à travers ses actions concrètes comme « Café KT » et bien d’autres ou encore ses homélies aux messages riches de réflexion et ouvrant à la méditation.

Comme le soulignera André Genot dans son intervention lors du « pot de l’amitié » offert par la Paroisse au Père Laurent : « Vous nous avez fait découvrir et vivre l’Evangile comme chemin de vie et nous monter la voie, la vérité et la vie, mais surtout le partage d’un esprit missionnaire et d’une foi très intense. »

Il faut ajouter également que le Père Laurent Renaud a su dépasser les moments difficiles liés à sa santé pour offrir le meilleur de son engagement personnel, lui permettant ainsi de bien s’intégrer dans la communauté paroissiale malgré son isolement dans les bâtiments de Centre Pastoral Sainte Thérèse à Saint Rémy. Dans le Brionnais il y sera moins seul, une décision voulue par l’Evêque, puisqu’il partagera le presbytère avec un autre prêtre.

Les Paroissiens ont tenu à lui prouver leur reconnaissance et lui souhaiter un bon chemin dans le Brionnais, en lui offrant un cadeau, lequel lui permettra de continuer à être par l’esprit avec la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais.

Au revoir Père Laurent et merci pour ce que vous avez fait et donné.

JC Reynaud