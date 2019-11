La Saône et Loire bien représentée au SITV de Colmar ce week-end

Aujourd’hui et jusqu’au lundi 11 novembre inclus, l’Agence de Développement Touristique Destination Saône & Loire EST au 35e Salon International du Tourisme et des Voyages au Parc des Expositions de Colmar (SITV).

La Saône-et-Loire, sur un stand de 36 m², sera présente pour accueillir les visiteurs du salon et partager toutes les richesses du Département, tout au long de ce week-end prolongé.

Informer, guider et conseiller : c’est bien là l’objet de la présence de pas moins de 7 partenaires exposants, à savoir : l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan, les Offices de Tourisme du Pays Charolais Brionnais, l’Office de Tourisme de la Bresse Bourguignonne, l’Office de Tourisme de Creusot-Montceau ainsi que Gîtes de France Saône-et-Loire, le Club Hôteliers d’Autun et l’hôtel-restaurant Moulin de Saint-Vérand.

Bonnes tables, vins, produits du terroir AOP tels le poulet de Bresse, le bœuf de Charolles, le fromage de chèvre du mâconnais, mobilités douces (à pied, à vélo, à cheval, en bateau), panoramas à couper le souffle, patrimoine roman, châteaux en visite libre ou guidée …. Sans nul doute la diversité fait partie des atouts de la Saône-et-Loire !

Le rendez-vous est donc donné sur le stand du Hall 3, Allée B, de 10h à 19h jusqu’au 11 novembre pour échanger avec l’équipe présente, sur ce que la Saône-et-Loire a de meilleur à offrir !

Le SITV de Colmar en quelques mots : 35e Salon International du Tourisme et des Voyages au Parc des Expositions de Colmar - le plus grand salon du tourisme du Grand Est figurant parmi le top 5 des plus importants salons touristiques de France - en 2018 : 22.000 visiteurs et 350 exposants répartis sur 12.500 m² divisés en 12 espaces thématiques.