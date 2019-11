Une participation record à Chalon sur Saône dans le cadre de la semaine régionale de la création-reprise d'entreprise

Trois rendez-vous étaient proposés en Saône et Loire aux créateurs-repreneurs d'entreprise, à Mâcon, Chalon sur Saône et Charolles pour cette 8e édition de la Semaine régionale.

Faut-il y avoir un signe spécifique ? Mais le nombre de participants pour cet événement porté conjointement par la CCI Bourgogne-Franche Comté et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat a tenu ses promesses, au moins à Chalon sur saône. Dans le cadre de la semaine régionale de la création/reprise d'entreprise, les 8 chambres de commerce et d'industrie et les 8 chambres de métiers et de l'artisanat étaient mobilisées sur quelques 21 sites.

21 secteurs afin de distiller au plus près des territoires les bons conseils à suivre. En présence des conseillers des chambres et des nombreux partenaires de l'événement à l'image de Pôle Emploi, des experts comptables, d'avocats, de notaires, banques, assurances, services fiscaux... c'était l'occasion au détour d'un événement unique de disposer à portée de main de l'ensemble des solutions à toutes les interrogations possibles lors d'une création ou d'une reprise d'entreprise.

A Chalon sur Saône, les jeunes chefs d'entreprise ont pu avoir accès à tout un panel de solutions allant des questions de bail commercial, de statut, contrat, des réglementations en vigueur, l'accès à toutes les solutions de financement mais aussi des solutions plus pratiques telles que celles des couveuses et pépinières d'entreprises sans oublier les questions de créativité. Autant de solutions condensées en l'espace d'une journée pour permettre à chacun de mieux appréhender les défis qui s'ouvrent devant eux.

Laurent Guillaumé