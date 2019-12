Cérémonie de remise des Certificats de l’UIMM Saône-et-Loire

Cette cérémonie fut l’occasion pour le GEIQ industrie 71 (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) de mettre à l’honneur ses 33 salariés ayant obtenu un CQPM en 2019 et de fêter ses 10 ans d’existence au service de l’insertion et de la qualification dans l’industrie.

Depuis sa création en 2009, le GEIQ a recruté et accompagné plus de 450 personnes venues de tous les horizons vers les métiers industriels. 97% d’entre elles ont obtenu un CQPM et 90% des anciens salariés sont en poste dans l’industrie.