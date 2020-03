Coronavirus - Les équipes de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat sont mobilisées et solidaires des entreprises artisanales

La crise du Coronavirus touche tous les acteurs de notre société, actifs, inactifs, particuliers, entreprises. Les équipes de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, élus et salariés, se sont réunies dimanche pour s'organiser et assurer dès lundi matin les services essentiels dont ont besoin les artisans :

 Nos équipes répondent par téléphone ainsi que par mail aux interrogations des entreprises

 A tout moment, les entreprises peuvent demander à être rappelées par un conseiller en cliquant sur le lien suivant : https://artisanat-bfc.fr/detail-offre/covid-19/contact

 Dans chaque département, des conseillers sont spécialement mobilisés pour soutenir et guider les entreprises qui en ont besoin.

 Nous diffusons très régulièrement des informations sur notre page facebook afin d'informer en direct les artisans : "adresse facebook"

 Nous sommes contraints de suspendre nos accueils physiques afin d'éviter autant que possible la propagation du virus, mais la grande majorité de nos équipes sont à leur poste et en action ! Contact :

Jérôme CARAMELLE

Directeur Territorial, délégation Saône-et-Loire [email protected] 03.85.41.44.19

07.50.54.18.48 Joindre la Chambre de Métiers et de l'Artisanat :