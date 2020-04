"Un report ne suffit pas, il faut une annulation des dettes fiscales et sociales", réclame l'Alliance du commerce

"Un report ne suffit pas, il faut aller plus loin, c'est-à-dire à une annulation pure et simple des dettes fiscales et sociales", a réclamé, lundi 6 avril, sur franceinfo, Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du commerce, qui réunit l'Union du grand commerce de centre-ville (UCV), la Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) et la Fédération des enseignes de la chaussure (FEC), soit 27 000 points de vente en France.