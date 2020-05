Sortie de confinement et reprise d’activité de la CCI de Saône-et-Loire

Communiqué de la CCI de Saône et Loire

Du fait des mesures de confinement imposées par la crise sanitaire, la CCI Saône-et-Loire avait dû adapter son organisation pour garantir sa mission de soutien et d'accompagnement des entreprises. Une organisation des services en télétravail a permis la continuité de l’activité, malgré la fermeture des locaux au public. Ainsi, 3 500 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités ont été informées et accompagnées pendant la période de confinement.

Le calendrier de sortie de confinement présenté le 7 mai et le respect des recommandations formulées par le Gouvernement nous permettent de reprendre progressivement l’ouverture des locaux, à compter du lundi 11 mai, afin d’assurer l’accueil physique du public dans nos différents établissements, selon le planning suivant :

- Lundi 11 mai pour le CFA Automobile à Mâcon, avec reprise progressive de certains enseignements en présentiel à partir du 18 mai,

- Lundi 11 mai pour CCI Formation (Média Pôle à Chalon-sur-Saône et Espace Emploi-Formation à Mâcon), avec reprise progressive des formations en présentiel,

- Mardi 12 mai pour le siège de la CCI à Mâcon et pour le bureau de la CCI à Chalon-sur-Saône,

- Mercredi 13 mai pour les bureaux de la CCI à Charolles et Ecuisses,

- En rappelant que les plateformes multimodales de Chalon-sur-Saône et de Mâcon ont poursuivi leur activité pendant le confinement et acheminé les marchandises essentielles à l’activité des entreprises.

Des mesures de précaution sont prises (sens de circulation, distanciation sociale, équipements de protection, affichage d’informations…) pour recevoir le public dans les meilleures conditions. Les personnes qui se rendent à la CCI devront se conformer aux instructions qui leur seront données, soit avec leur propre équipement soit avec l’équipement fourni par la CCI.

Afin de limiter la circulation et le nombre de personnes présentes dans nos établissements, et dans le respect des préconisations sanitaires, il est recommandé de privilégier la prise de rendez-vous préalables. Merci de contacter la CCI par mail ou téléphone avant de vous rendre sur place. Liste des contacts sur notre site internet www.cci71.fr

Les réunions, ateliers, événements et autres manifestations publiques restent pour le moment suspendues.

Les entreprises de Saône-et-Loire peuvent compter sur la mobilisation de l'ensemble des élus et des collaborateurs pour les accompagner dans leurs projets et dans la reprise de leur activité.