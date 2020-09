Port du masque obligatoire en entreprise : la CPME réclame un délai d’application

Alors que le port du masque est obligatoire à compter d’aujourd’hui en entreprise, la CPME s’étonne de l’absence de texte apportant les précisions nécessaires pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation.

Thierry Buatois, président de la CPME de Saône-et-Loire précise que «Nous avons notamment réclamé aux pouvoirs publics des dérogations portant sur des points précis tels que : l’utilisation de véhicules utilitaires ; les règles à respecter en espace partagé (« open space ») lorsqu’existent déjà des protections ; les consignes en milieu industriel avec une faible densité de personnel…



De même, poursuit-il, se pose la question de la validité des guides métiers par rapport au nouveau protocole national qui devrait être publié prochainement. L’obligation systématique de port du masque dans les espaces clos pour les clients des restaurants, les salles de sport ou les métiers de la parole (conférenciers, présentateurs…) par exemple, risquerait, en pratique, de condamner économiquement ces activités.»



«Toutes ces précisions sont indispensables pour rendre possible l’application des nouvelles règles en toute clarté, insiste le président, sans qu’existent des ambigüités préjudiciables au bon fonctionnement de nos entreprises et sans que celles-ci puissent être sanctionnées ou voir leur responsabilité mise en cause.

Or, à ce jour, il a été impossible d’informer les entreprises.»



Dans ce contexte, la CPME réclame, à tout le moins, un délai minimal d’application pour permettre aux chefs d’entreprises de prendre les dispositions qui s’imposent.