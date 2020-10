Sylvie Trapon, nouvelle présidente de Nicéphore Cité

Nicéphore Cité, pôle d’ingénierie et de transformation numérique à Chalon- sur-Saône, annonce l’élection de sa nouvelle Présidente, Sylvie TRAPON. Sylvie TRAPON a été élue, par le Conseil d’administration du 9 septembre dernier, Présidente de Nicéphore Cité dans le cadre de la stratégie de déve- loppement économique du Grand Chalon avec l’ouverture en Automne 2021 de l’Usinerie.

Ce bâtiment totem, boite à outils de l’industrie du futur, sera un lieu ressource unique en Bourgogne-Franche-Comté, pour tout entrepreneur qui souhaite s’approprier les technologies du numérique.

L’Usinerie réunira au sein d’un ensemble de plus de 4000 m2 les équipes et les moyens de Nicéphore Cité, de l’Institut Image d’Arts et Métiers et du CNAM.

Sylvie TRAPON est Vice-présidente du Grand Chalon, en charge du numérique depuis juin 2020, ainsi que Maire de Rully depuis 2015, et apportera toute son expérience à la création d’une communauté autour de l’Usinerie, boite à outils de l’industrie du futur.

A propos de Nicéphore Cité

Fondée en 2004, Nicéphore Cité, est une société d’économie mixte spécialisée dans l’ingénierie et la transformation numérique des entreprises industrielles, elle accompagne les porteurs de projet dans leur développement.

Elle est constituée d’une équipe de 9 personnes, d’une pépinière d’entreprises labelisée Haut Niveau de Service, d’un Fablab et d’un living lab.