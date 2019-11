Interdiction totale d’agrainer et/ou de concentrer les sangliers sur les territoires du 1er décembre 2019 au 29 février 2020

En Saône-et-Loire, l’agrainage de dissuasion est le seul mode d’agrainage autorisé, sous certaines conditions. Il a pour but de détourner les sangliers des cultures lorsqu’elles sont vulnérables, en les maintenant dans les milieux forestiers.

En période hivernale, il n’y a plus de cultures sensibles. Par conséquent, l’agrainage de dissuasion ne se justifie plus. Le préfet a ainsi décidé, par arrêté du 18 novembre 2019, d’interdire d’agrainer et d’utiliser tout produit, tout attractif ou tout dispositif visant à attirer et/ou à concentrer les sangliers sur les territoires, du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, sur l’ensemble du département de Saône-et-Loire.

Cette mesure vise à optimiser les prélèvements de sangliers, espèce en forte augmentation dans le département, et à l’origine de dégâts très importants causés principalement à l’activité agricole. Elle devrait ainsi contribuer au rétablissement de l’équilibre agro-cynégétique, qui passe par la maîtrise des populations de sangliers.

Le préfet demande une nouvelle fois aux chasseurs de se mobiliser pour augmenter la pression de chasse sur ces animaux, qui devraient, avec l’adoption de cette interdiction d’agrainage hivernal, être plus vulnérables et se disperser pour rechercher de la nourriture.