Etat des routes en Saône et Loire

Des traitements de chaussée sont en cours sur les ouvrages d'art. Prudence.

Les températures voisinent entre 0 et -5°

Dans le Louhannais brouillard intense.

Dans le Mâconnais interventions localisées surtout dans le Val de Grosne.

Secteur d’Autun-le-Creusot, givre blanc, brouillard, interventions localisées.

Dans le Charolais-Brionnais traitement à Beaudemont et Marcigny.

Dans le secteur Chalon-Nord brouillard dense à certains endroits, Chalon-Sud du givre sur les ouvrages en cours de traitement : Pont de Bresse, de L’infini et pont de Bourgogne.

Vigne Canal -5° le long du Canal pas de brouillard.

Traitement secteur Marcigny, Buxy D977 et D18.

Météo pour aujourd’hui :

Déjà bien présent à l'aube, le soleil brille généreusement, à partir de la fin de matinée. À noter toutefois des brumes et brouillards matinaux, parfois givrants, dans le Chalonnais, en Val de Loire ainsi que dans le val de Saône et la Bresse. Ils se dissipent rapidement, et cèdent la place à un franc soleil.

Vent variable, faible.

Températures maximales : comprises entre 3 et 6 degrés

Pour la nuit prochaine :Les brumes et brouillards se généralisent en cours de nuit. Vers le matin, la visibilité est parfois très réduite.

Au petit matin, vent d'Ouest-Sud-Ouest modéré, dans le Morvan.

Températures minimales : comprises entre -3 et -1 degré.