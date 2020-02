En Saône et Loire, les températures reviennent à des normales de saison pour cette fin de semaine

Après deux trois journées très très douces pour la saison avec par endroits, des températures dépassant les 15°c en Saône et Loire ce lundi...

Le thermomètre n'en finit plus de jouer le yo-yo ! Les températures repartent à la baisse pour cette fin de semaine, avec des maximales attendues qui ne devraient pas dépasser les 8°c mardi et mercredi, les 4-5°c pour mercredi avant de repartir à la "hausse" avec des maximales à 8°c pour les journées de la fin de semaine et s'éttablir autour des 10°c pour le week-end, parsemé d'averses. Les deux plus belles journées seront jeudi et vendredi avec un franc soleil annoncé malgré la fraîcheur.

L.G