Loin du tumulte des élections municipales, le Conseil départemental de Saône et Loire poursuit la promotion du département

Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du conseil départemental de Saône et Loire, en charge du tourisme et de l'attractivité du territoire, a dressé pour info-chalon.com un point d'étape sur les moyens mis en oeuvre en vue de promouvoir notre territoire.

Alors qu'un certain nombre d'élus sont mobilisés dans le cadre des élections municipales qui se joueront d'ici quelques semaines, d'autres bataillent dans l'ombre. Elisabeth Roblot, Vice-présidente en charge du tourisme et de l'attractivité du département, multiplie les contacts et les initiatives en vue de faire de la Saône et Loire un territoire toujours plus attractif en terme de tourisme. Et les premiers chiffres viennent corroborer la dynamique enclenchée.

La Saône et Loire va s'afficher à Paris Gare de Lyon

Du 22 au 28 avril, c'est une toile de quasi 23 m2 qui viendra arborer les panneaux d'affichages des départs et des arrivées des grandes lignes, sur ce site central en terme de communication. Une visibilité unique afin de promouvoir toutes les richesses de notre département. A Lyon, du 13 au 17 mai, la Saône et Loire s'affichera dans le métro, dans le tramway.. sur 134 endroits différents.

Côté budget, ce sont près de 800 000 euros qui sont mobilisés afin de jouer la carte promotionnelle alors que la saison des réservations pointe son nez. Spécifiquement pour la promotion de Route71, la Saône et Loire s'affichera dans le magazine Elle en avril et en juin et dans Paris-Match en avril également.

Huit clips sont en cours de réalisation dont 6 seront tournés entre avril et juin 2020, s'appuyant sur un Van flocké aux couleurs de la Route71 avec des focus spécifiques sur les secteurs de Mâcon, Cluny, Tournus, Louhans, Chalon sur Saône, Autun, Creusot-Montceau et Charolles.

Un focus fort au sein des salons du tourisme

Salons des vacances à Bruxelles, Salon Mahana à Lyon, Salon Destinations Nature à Paris, salon du Randonneur à Lyon, Salon SITV à Colmar, la Saône et Loire joue la carte de la notoriété partout où elle est en mesure de le faire.

Europe 1 et Laurent Mariotte délocalise La Table des Bons Vivants en Saône et Loire

Laurent Mariotte, animateur d'Europe 1, délocalisera l'émission le 18 avril à l'occasion du Concours International des Vins de Mâcon. Une communication renforcée qui vient s'adosser au renouvellement du Grand Site National de la Roche de Solutré, le déploiement d'une vingtaine de bornes d'ici le printemps dans le cadre de Route71 pour avoir d'ici fin 2021 40 villages ou appelation viticole raccordées, le lancement du projet ECLA à Tournus et d'ores et déjà le rendez-vous du lancement de la saison touristique au sein de Diverti'Parc début avril.

La Saône et Loire affiche ses attributs et entend bien les faire connaître au plus grand nombre.

Laurent Guillaumé

Le tourisme en Saône et Loire à travers quelques chiffres clés

Le tourisme représente 2,8 % des emplois en Saône et Loire. La taxe de séjour perçue par les collectivités est passée de 2015 à 1,28 millions d'euros à 1,59 millions en 2018 (en attendant les chiffres confortés de l'année 2019). Les nuitées en camping sont passées de 489 839 en 2015 à 524 400 en 2018. La Saône et Loire reste le 1er département touristique en Bourgogne-Franche Comté depuis 2017 et se situe à la 46 e place nationale.