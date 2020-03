CORONAVIRUS - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

Porter un masque quand on est malade.

Ces gestes permettent en outre de limiter la propagation de tout autre forme de virus, notamment de la grippe en période hivernale, l’activité grippale étant stable en région Bourgogne-Franche-Comté selon Santé Publique France (Bulletin épidémiologique grippe, semaine 8)

Les informations relatives aux cas confirmés et à la situation des personnes affectées par le Coronavirus Covid-19, relèvent du ministère en charge de la Santé, et plus particulièrement de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté pour la Saône-et-Loire.

Pour disposer d’informations et recommandations concernant le coronavirus Covid-19 :

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

– suivre les informations diffusées par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne- franche-comte.ars.sante.fr/, Twitter et Facebook @arsbfc et par la Préfecture de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/, Twitter et Facebook @Prefet71