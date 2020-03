CORONAVIRUS - 80 personnes (dont 53 saône-et-loiriens) étaient confirmés positifs au Covid 19 et suivis par les centres hospitaliers de Mâcon et Chalon-sur-Saône

La circulation du coronavirus s’intensifie notamment dans le sud de la Saône-et-Loire

le 14 mars à 17h, :

33 patients étaient hospitalisés principalement à Mâcon (29), une personne prise en charge au centre hospitalier universitaire de Dijon, 45 personnes confinées suivies à domicile, leur état de santé ne nécessitant pas de soins hospitaliers.

Les centres hospitaliers du département, l’ensemble des structures médicales et sociaux-médicales, médecins et soignants sont mobilisés pour prendre en charge les malades. Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, salue chaleureusement cet engagement de chaque instant.

Face aux mesures de restrictions des ouvertures des commerces non alimentaires et des lieux recevant du public, le préfet sait compter sur le sens de responsabilité, de solidarité et le civisme des saône-et-loiriens. C’est grâce à l’attitude de chacun, par un respect très strict de ces mesures (gestes barrières, distance et limitation des contacts) que nous pourrons faire ensemble barrage au virus et protéger les personnes les plus fragiles et vulnérables.

Il salue également les maires de Saône-et-Loire, les présidents et assesseurs des bureaux de vote et l’ensemble de leurs équipes qui sont mobilisées ce dimanche 15 mars pour assurer la bonne organisation du 1er tour des élections municipales.

Les services de l’État, préfecture et sous-préfectures, délégation territoriale de l’agence régionale de santé, direction des services départementaux de l’éducation nationale notamment, sont mobilisés et à l’écoute en particulier des maires.

Pour toutes informations et recommandations concernant le coronavirus- Covid 19 :

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

– suivre les informations diffusées par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/, Twitter et Facebook @arsbfc et par la Préfecture de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/, Twitter et Facebook @Prefet71