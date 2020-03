CORONAVIRUS - Quatre personnes décédées ce dimanche en Saône et Loire

Aujourd’hui 22 mars, 69 personnes étaient hospitalisées, selon l’Agence régionale de santé, dans les Centres hospitaliers de Mâcon et de Chalon-sur-Saône, dont 7 en réanimation. Quatre personnes sont décédées aujourd’hui. Quinze personnes sont décédées depuis le 12 mars en milieu hospitalier des suites du Coronavirus-Covid19 en Saône-et-Loire.

Depuis le début de l’épidémie, 243 personnes ont été testées positives au Coronavirus-Covid19. Les tests sont réalisés par les centres hospitaliers de Mâcon, Chalon-sur-Saône, le Creusot, Montceau-les-Mines et Paray-le-Monial. Ce nombre représente seulement une partie des malades atteints. Les tests de dépistage du Coronavirus-Covid19 sont prioritairement réservés aux patients hospitalisés, personnes à risques, personnels soignants et premiers patients d’un regroupement de personnes vulnérables.

Les personnes testées positives au Coronavirus-Covid19 dont l’état de santé ne nécessite pas de soins hospitaliers sont suivies à domicile. Certaines des personnes diagnostiquées par les médecins de ville peuvent également être suivies à domicile.

Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte des malades originaires de Saône-et-Loire qui pourraient être soignés à Lyon, Dijon, Roanne ou Nevers notamment. Ils donnent néanmoins la mesure de la gravité de la situation.

Pour la journée du 22 mars, 90 nouvelles contraventions ont été dressées par les policiers et les gendarmes pour non-respect des mesures de restriction des déplacements, ce qui porte à 740 le nombre de contraventions établies depuis le 17 mars en Saône-et-Loire.

Chaque jour, en préfecture se tient autour du préfet une réunion constituée notamment du président du Conseil départemental, du représentant de l’association des maires, de la déléguée territoriale de l’ARS, des sous-préfets d’arrondissement, et de plusieurs autres services, pour examiner la situation sanitaire, les questions d’ordre public et de continuité économique.

« Personne ne doit s’approcher de nous. Nous ne devons nous approcher de personne. »

Informez-vous sur le coronavirus- Covid 19 à travers les sources et sites officiels :

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– plateforme téléphonique d’information nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

– ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/ , Twitter et Facebook @arsbfc

- services de l'Etat de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/ , Twitter et Facebook @Prefet71