L’USEP 71 organise une e-rencontre sur tout le département

Les élèves des classes Maternelles et Elémentaires de Saône-et-Loire peuvent s’inscrire auprès de l’USEP, par l’intermédiaire des professeurs des écoles, à cette participation au défi sportif virtuel ouvert à toutes les écoles USEP et non USEP du département.

L’union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) est chargée d’organiser, en temps normal de scolarité, des activités sportives pour les enfants de l’école publique, que ce soit en maternelle ou en école élémentaire.

L’objectif étant de former des citoyens sportifs et de dynamiser l’enseignement EPS qui se continuent entre autres au second degré au sein de l’UNSS. Pour bon nombre des enfants de ce premier degré, il s’agit d’une première démarche sportive, dans un monde associatif et d’une première licence.

Six défis proposés

Actuellement toute cette démarche volontaire de l’USEP est mise à mal et les enfants ont besoin de bouger et d’être en lien avec d’autres camarades de classe. Le COVID 19 a stoppé les activités entreprises depuis le début de cette année scolaire.

Un concept imaginé par l’USEP et l’équipe EPS des Pyrénées Orientales, permet de fédérer à distance les élèves en proposant des activités simples et sans matériel, tout en étant à domicile et répondant aux valeurs de l’USEP

Les enseignants de toutes les écoles USEP et non USEP de l’école publique sont informés de cette demande nationale afin de faire participer tous les élèves, par le biais des parents, afin de réaliser les six défis proposés

4 défis sportifs

1 défi culturel pour les plus grands

1 défi artistique

Des défis qui peuvent réalisés en totalité ou non, au rythme de chacun, selon les envies en retournant à l’USEP71 un court formulaire de réponse en ligne. Ces E-rencontres sont organisées un peu partout en France par l’USEP

E- rencontre 71 est lancée par Dimitri Bourgeois, délégué USEP 71 et son Comité Directeur. Un projet soutenu par les inspecteurs, les Conseillers pédagogiques de Circo EPS (CPC EPS) qui font le relais pour envoyer les docs aux écoles de Saône-et-Loire.

Comment Participer

L’e-Rencontre virtuelle permet à chaque enfant de participer, avec sa classe et le District 71. Pour cela il faut que la classe s’inscrive et par conséquence les enfants ce jusqu’au 20 avril 2020.

Au plus tard et jusqu’au 30 avril, l’enfant réalise pour le compte de sa classe, les défis validez par les parents, sur un formulaire de réponse en ligne et à compter du 4 mai 2020, un mail sera envoyé annonçant une récompense numérique et les résultats de l’ e-Rencontre USEP

Pour jouer rien de plus facile !

Il suffit de cliquer, depuis le formulaire, sur chaque défi proposé :

- Défi n°1 : le « sporthographe » dont le but est de reproduire et enchainer les exercices correspondant aux lettres de l’expression « DEFI USEP »

- Défi n°2 : « basket tir au panier », il s’agit de lancer, pour marquer des paniers, soit avec un ballon dans un panier ou à défaut des chaussettes roulées en boule en direction d’un seau ou d’un panier à linge.

- Défi n°3 « Jeu traditionnel » et sur le thème les déménageurs en transportant des objets (un a un sur un plateau) en un temps donné. Des variantes peuvent exister en fonction des niveaux scolaires.

- Défi n°4 : « Reproduire des postures corporelles », en fonction de photos données sur le site, en maintenant la posture une dizaine de secondes et les enchainant dans l’ordre souhaité par chacun. Une excellent position de mémoire pour les enfants de cycles 2 et 3. Une activité qui est l’occasion d’un moment de langage et d’observation précise des images.

- Défi n°5 : Une épreuve culturelle en direction des plus grands, à partir du CE2 et avec une réponse en famille, année Olympique même déplacée en 2021 oblige, en testant les connaissances de l’enfant et celles des parents sur l’Olympisme. Un questionnaire passionnant, pas toujours aussi évident que l’on croit et qui qui mérite de bien réfléchir avant de répondre.

- Défi n°6 : Une production artistique « 1 dessin pour 1 merci », afin de saluer l’engagement de tous les personnels au service des autres et notamment les personnels soignants. L’enfant est invité à produire un dessin accompagné d’un court texte ou d’un poème pour les plus grands. Des productions qui seront diffusées auprès des personnels connus sur le plan local. Il suffit de photographier ou scanner la production et de la transmettre à l’adresse suivant [email protected] , adresse mail qui peut aussi fournir des renseignements pour la participation.

Tous ces défis sont une occasion de pratiquer une activité physique. Des défis qui constituent de nouvelles activités pour les élèves qui s’interrogent. Il est demandé de ne pas hésiter à les laisser exprimer ces situations quitte à recommencer plusieurs fois si nécessaire.

Bien évidemment tous ces défis proposés doivent se réaliser en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires gouvernementales.

« A vos marques, prêts …. défiez-vous !

