En Saône et Loire, 183 personnes hospitalisées, dont trente-quatre nécessitent une prise en charge en réanimation

Le nombre des personnes hospitalisées et des personnes décédées continue à augmenter dans notre territoire. Le Président de la République a annoncé une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, avant que puisse être envisagé, progressivement, un desserrement des contraintes actuelles. Plus que jamais, la situation en Saône-et-Loire implique que chacun d’entre nous ne relâche pas les efforts engagés. Hier, 14 avril, selon l’Agence régionale de santé, 11 nouveaux patients ont été hospitalisés dans les centres hospitaliers et cliniques de Saône-et-Loire. Ce sont 183 personnes qui sont hospitalisées, dont trente-quatre nécessitaient une prise en charge en réanimation, ce qui reste élevé. Trente-neuf personnes continuaient à être suivies en soins de suites et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, selon l’ARS, 262 personnes sont sorties d’hospitalisation.

Hier, cinq personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19. 97 personnes sont décédées en milieu hospitalier depuis le 12 mars. Les personnes décédées en établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes ne sont pas prises en compte dans ce chiffre.

L’engagement des équipes médicales, à l’hôpital, dans les établissements médicaux sociaux, en ville et à la campagne, est total depuis plusieurs semaines. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées. Leur dévouement force notre admiration et notre respect. Veillons, jour après jour, à adopter scrupuleusement les gestes barrières et les distances entre les personnes, c’est un service que nous leur rendons, en même temps qu’à nos concitoyens et à nous-mêmes.

Des bénévoles s’engagent aussi chaque jour auprès des personnes les plus fragiles et vulnérables. Une centaine de volontaires en Saône-et-Loire se sont inscrits sur la plateforme de mobilisation civique jeveuxaider.gouv.fr pour une mission de service civique. À ce jour, dix-sept missions sont proposées sur cette plateforme : distribution de produits de première nécessité et de repas aux plus démunis, réalisation de courses de produits essentiels pour les voisins les plus fragiles, maintien d’un lien (téléphone, visio, messagerie...) avec des personnes fragiles isolées, âgées, malades, en situation de handicap et de précarité. Deux volontaires sont actuellement en mission pour la Croix-Rouge à Chalon-sur-Saône et Mâcon pour renforcer les équipes de maraude qui viennent en soutien des personnes sans domicile fixe. Sept volontaires œuvrent pour la commune d’Autun et le Centre intercommunal d’action sociale du Grand Autunois Morvan (CIAS GAM) notamment pour distribuer des produits de première nécessité notamment via l’épicerie sociale et solidaire d’Autun et les Restos du cœur, et pour assister des personnes âgées isolées. Tout responsable d’associations, de collectivités territoriales, de centres d’action sociale, peut proposer en ligne des missions de solidarité parmi les missions vitales proposées.

Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, remercie très chaleureusement tous les volontaires et bénévoles, l’ensemble du tissu associatif départemental, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et la direction départementale de la cohésion sociale pour leur mobilisation et leur engagement quotidien au plus près des personnes en situation de fragilité.