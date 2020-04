Ce ne sont pas moins de 380 classes de tout le département (secteurs d'Autun, de Chalon et du Grand-Chalon, du Bassin Minier, de la Bresse, du Grand-Ouest, du Mâconnais ou de Tournus) qui se sont inscrites à "l'E-Rencontre USEP" proposée par le Comité Directeur de l'USEP 71. Les enfants et leur famille, ont jusqu'au 30 avril ( ndlr : voir notre article sur info-chalon.com du 15 avril 2020) pour réaliser les six défis proposés (Sporthographe, Basket-tir au panier, les Déménageurs, Reproduction de postures corporelles, Test de connaissances sur l'Olympisme et Production artistique). Une belle réponse à l'appel des professeur(e) des écoles et ce sont près de 150 envois reçus depuis ces deux jours de lancement effectif et ce n'est pas fini ! Dans leur jardin, leur maison ou encore leur appartement, les enfants, seuls, à deux ou en famille, s'engagent avec plaisir ! Leur fibre artistique est mise à contribution et leurs dessins, destinés à tous les personnels, au service des autres, témoignent d'une grande reconnaissance envers ceux-ci ! Les photos et les dessins sont visibles sur le site de l'USEP 71 : https://saoneetloire.comite.usep.org/

JCR