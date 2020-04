Votre suivi médical est fondamental, votre santé reste une priorité ?du Département de Saône-et-Loire

Communiqué :

Le confinement et l’épidémie ne doivent pas être un motif d’interruption de suivi médical. Les médecins généralistes continuent d’exercer leurs fonctions et de suivre leurs patients. Le Département de Saône-et-Loire incite la population à continuer de prendre soin d’elle et de sa santé.

Malgré la situation exceptionnelle qui impose à la population de rester le plus possible confinée, il est important que les personnes suivies habituellement continuent de l’être. Le suivi médical ne doit pas être interrompu et les dépistages ou vaccination prévus doivent être effectués.

Pour tous symptômes ou questions sur votre état de santé, n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Tous les médecins, qu’ils soient salariés ou libéraux, sont organisés pour vous protéger du COVID-19. Ils restent disponibles pour vous. Quelle que soit votre pathologie, ne craignez pas de les déranger.

Si vous êtes personne à risques, c’est-à-dire pouvant développer une forme grave de l’infection Covid-19, certains médecins proposent la téléconsultation (consultation à distance).

Les bons réflexes à adopter pour son suivi médical et pour tout symptôme de Covid-19 :

• poursuivre tout traitement sans le modifier ainsi que les soins habituels ;

• être attentif à ce que l’on ressent. Si des symptômes inhabituels apparaissent, ne pas prendre de nouveaux médicaments sans avis médical

• en cas de toux/fièvre, appeler son médecin traitant et rester à la maison

• en cas de difficultés respiratoires, de signe d’étouffement ou de malaise appeler le 15. Les personnes sourdes ou malentendantes doivent laisser un message au 114.



Pour mieux vivre le confinement, maintenez les liens avec vos proches par téléphone, courriel, sms, vidéo… Limitez au maximum les contacts physiques. Dans la mesure du possible, évitez de faire vous-mêmes vos achats, même de première nécessité. Vos proches, vos voisins ou vos commerçants habituels peuvent vous aider en respectant les gestes barrières. Restez, autant que possible, physiquement actif chez vous. Dormez suffisamment, mangez équilibré, évitez le grignotage, limitez les boissons alcoolisées ou le tabac.

Prenez soin de vous !