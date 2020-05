Une semaine bien arrosée en Saône et Loire

Après 54 jours de confinement, la météorologie n'est pas au beau fixe et ça devrait durer quelques jours. Des températures en chute libre par rapport à celles enregistrées ces jours derniers, et un ciel bien couvert. Côté précipitations, Météo France annonce une semaine bien arrosée et même une journée orageuse pour mercredi. Le soleil devrait effectuer son grand retour à partir de la semaine prochaine.