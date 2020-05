Trois accidents en moins d'une heure sur les routes de Saône et Loire ce samedi soir

Avec le déconfinement, pas une journée ne passe sans une multitude d'accidents routiers.

Ce samedi, ce sont trois accidents qui se sont produits sur les routes de Saône et Loire, et cela en moins d'une heure. A Romenay, vers 19h45, c'est un violent choc routier qui s'est produit sur la D 975. Un important dispositif a été mobilisé, suite à une désincarcération lourde, avec une vingtaine de sapeurs pompiers et une dizaine de véhicules sur place. Un quart d'heure plus tard, à Sornay, c'est un motard qui a perdu le contrôle de son véhicule au niveau du City Stade de la commune. A l'arrivée des sapeurs pompiers, le cyclomotoriste était inconscient. Peu après 20h30, c'est à Saint Didier sur Arroux que les sapeurs pompiers sont intervenus au niveau du stade pour un autre accident de circulation avec là aussi pas moins d'une vingtaine de pompiers mobilisés. C'est dire qu'avec le déconfinement et le retour des beaux jours, les accidents se sont multipliés tout au long de la semaine.

L.G