Huit accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire pour cette journée de mardi

Les sapeurs pompiers Saône et Loiriens ont été encore bien sollicités ce mardi. Pas moins de huit accidents ont eu lieu entre 11h et 18h ce mardi, et la journée était loin d'être terminée. Des accidents à Chagny, Torcy, Chalon sur Saône, Mâcon, Cluny, Montceau les Mines, Couches, Le Creusot et Saint Loup Géanges. Quatre accidents concernent encore des deux roues alors qu'un temps estival frappe le département depuis quelques jours. Au total, ce sont 7 personnes qui ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.