CORONAVIRUS - La Saône et Loire devant en terme de cas positifs en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

Le dépistage du COVID-19, qui doit permettre d’identifier les personnes malades et casser le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus, repose sur les tests virologiques. En complément, et dans certaines conditions strictement définies, les tests sérologiques peuvent désormais faire l’objet d’un usage précisé par les autorités sanitaires au vu des données scientifiques récentes.

Ce mardi 26 mai, Santé publique France recense en Bourgogne-Franche-Comté :

 514 patients hospitalisés dans les établissements de santé, dont 54 en réanimation

 997 décès en milieu hospitalier

 3 343 personnes sorties d’hospitalisation. Le système de suivi du dépistage a intégré hier près de 800 nouveaux résultats de tests, dans tous les départements de la région, dont 11 positifs.