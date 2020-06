Le Château Balleure à Etrigny, fer de lance du tourisme en Saône et Loire

En obtenant le fameux 5e épis des Gites de France, le Château Balleure est le seul et unique lieu en Saône et Loire à afficher une telle distinction. A l'échelle de la région Bourgogne, ils ne sont qu'une dizaine à pouvoir prétendre à cette reconnaissance nationale ultime. Les explications d'info-chalon.com.

Le Conseil Départemental de Saône et Loire et l'Agence Départementale de Tourisme ne sont pas trompés en s'appuyant sur les acteurs de terrain pour promouvoir la politique départementale de tourisme. En choisissant le Château Balleure et ses propriétaires emblématiques que sont Amarante Puget et Raoul Salama comme Ambassadeurs de la Route 71, le conseil départemental a bien compris que les meilleurs promoteurs de notre territoire sont avant tout les acteurs en chef. Avec une clientèle à fort pouvoir d'achat, composée à 80 % de touristes étrangers, le Château Balleure propose une gamme de prestations hors-norme dans un cadre historique et buccolique qui a de quoi émerveiller même les Saône et Loiriens.

Niché au coeur de la commune d'Etrigny à quelques dizaines de kilomètres de Chalon sur Saône, à flanc de colline, le château dont la date de construction communément admise réside au XIVe siècle, révèle des indices bien antérieures. Privilégiant la réhabilitation des lieux rachetés en 2014, Amarante Puget, historienne de l'art, originaire de Tournus et Raoul Salama ont fait le choix dès le début d'un projet économique associant tourisme haut de gamme et oenologie. Un pari qui a rapidement trouvé ses adeptes, au point que les deux appartements d'hôtes ont très vite trouvé leurs publics.

Depuis six ans, le couple a multiplié les travaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, réalisant un jardin médiéval, reprenant les standards du jardin à la Française, même si très peu d'éléments historiographiques permettent de dire si les choix entrepris correspondent à la réalité historique des lieux. Mais peu importe, le raffinement des choix en terme d'aménagements fait que le résultat est bel et bien au rendez-vous.

Dans sa cave, Raoul Salama affiche "le nec plus ultra" de l'oenologie

Ingénieur, professeur à l’Ecole Polytechnique et la Faculté d’œnologie de Bordeaux et journaliste oenogastronomique, Raoul Salama est intarissable lorsqu'il s'agit d'évoquer les nectars dont sa cave regorge. Et il ose même ! Il ose rappeler que le Château Balleure dispose d'une cave exceptionnelle à plus d'un titre. Un choix alliant tourisme haut de gamme et oenologie salué par Elisabeth Roblot - Vice Président du Conseil départemental de Saône et Loire, ou Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, venues saluer le couple à l'occasion de la remise très officielle du 5e épis par Gites de France.

Un 5e Epis, unique en Saône et Loire, et qui vient couronner six années de dure labeur pour ce couple de désormais châtelains, amoureux de la Saône et Loire.

Laurent Guillaumé