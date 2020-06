L'application Voie Verte Saône et Loire s'enrichit en ce début de saison estivale

En juin, l’application mobile « Voie Verte 71 » développée en 2018 par l’agence touristique Destination Saône & Loire s’enrichit d’un nouveau parcours. L’itinéraire vélo Loire Itinérances rejoint ainsi la grande boucle de Bourgogne du Sud sur l’application dédiée et ravira cette année les cyclistes à la découverte du Charolais-Brionnais.

La Saône-et-Loire, berceau de la première voie verte de France, est véritablement une terre de vélo. Avec la Véloroute des Fleuves (EuroVelo 6), La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo, la Grande Traversée du Massif Central à VTT, la grande boucle de Bourgogne du Sud, la Voie Bressane, la Voie Verte en Autunois-Morvan et Loire Itinérances, la Bourgogne du Sud est le territoire de jeu idéal des cyclistes en herbe comme des plus sportifs.

En 2018, l’agence touristique Destination Saône & Loire a lancé son application mobile « Voie Verte 71 », gratuite et disponible sur tous les stores, utilisable hors-ligne et entièrement traduite en anglais. Jusqu’à présent, c’est en parcourant la grande boucle de Bourgogne du Sud, sur 145 km de Mâcon à Chalon par la Voie Verte et de Chalon à Mâcon par la Voie Bleue, que les cyclistes pouvaient recevoir des alertes leur signalant les points d’intérêts à proximité.

Dès ce mois de juin, les amoureux de la petite reine peuvent également découvrir le territoire du Charolais-Brionnais sur l’application en suivant le parcours Loire Itinérances de Cronat à Iguerande sur un peu plus de 100 km. Elle propose une véritable visite guidée des territoires traversés : patrimoine roman, villages de caractère, paysages typiques, ou encore le patrimoine naturel et ferroviaire, les savoir-faire… Son utilisation permet ainsi de mieux comprendre et apprécier le patrimoine le long de la Voie Verte. Des suggestions de boucles de découverte sont également proposées le long de l’itinéraire.

L'application propose également des filtres qui peuvent être activés à tout moment sur le parcours (parkings, points d’eau, toilettes, aires de pique-nique, location/réparation cycles et points de recharge VAE, offices de tourisme, sites touristiques, hébergements et restaurants labellisés Accueil vélo).

En attendant la fin du téléchargement de l’application sur votre smartphone (disponible ici sur Google Play et là pour l’App Store), vous pouvez consulter la carte vélotourisme de Saône-et-Loire en suivant ce lien. Une page dédiée est disponible ici et une vidéo YouTube est en ligne.

Les 26 nouveaux points d'intérêts touristique : Cronat (le point de départ du 1er parcours) / Le Charolais, une terre de gastronomie / Les paysages du Charolais / la ville de Bourbon-Lancy / Le site ligérien du Petit Fleury / Saint-Aubin-sur-Loire et son château / Gilly-sur-Loire qui marque le passage vers la Voie Verte dans l'Allier / Le plan d'eau de Pierrefitte-sur-Loire / Le Canal latéral à la Loire / Le pont-canal de Molinet / la ville de Digoin / Le port de Digoin / Le canal du Centre / la ville de Paray-le-Monial (qui termine le 1er parcours et débute le 2ème) / le patrimoine ferroviaire / l'aéroport de Saint-Yan / le marais de Montceaux-l'Etoile / Arganoë / l'église de Baugy / la Boucle de cyclotourisme n°A6 / la ville de Marcigny / Le Brionnais une terre aux multiples facettes / Les bords de Loire / la commune d'Iguerande / la Boucle de cyclotourisme n°A8.