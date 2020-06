L’Espace Info Energie de Saône et Loire organise des webinaires sur les économies d’énergie

Pour fêter l’arrivée de l’été encore un peu confiné, l’Espace Info Energie de de Saône-et-Loire vous propose de participer à trois webinaires sur le thème des économies d'énergie.

Installez-vous confortablement et restez connectés pour découvrir et échanger sur les sujets suivants :



« Comment éviter la clim cet été ? » : Vous pensez installer la climatisation chez vous pour survivre à la canicule ? D'un point de vue économique comme environnemental, ce n'est peut-être pas la meilleure réponse aux fortes chaleurs ! Isolation, techniques constructives et comportement adapté.e.s : connectez-vous pour découvrir des solutions alternatives, qui vous feront passer l'été au frais.

Vendredi 26 juin à 16h



« Comprendre les travaux à 1€ » : Ces offres a priori très alléchantes sont-elles une tromperie ou bien une opportunité de réaliser de véritables économies d'énergie à faible coût ? Connectez-vous pour comprendre leur fonctionnement et découvrir nos conseils neutres, gratuits et indépendants pour faire ces travaux dans les meilleures conditions.

Jeudi 2 juillet à 15h



« Sortir du fioul » : Le chauffage au fioul est cher et très polluant, et les politiques publiques axent leurs efforts sur la fin du chauffage utilisant cette énergie. Pour découvrir quelles alternatives existent et quels sont les avantages et inconvénients de chacune, restez connectés pour participer à cet atelier.

Mercredi 8 juillet à 14h



Pour assister à ces ateliers en ligne, merci de vous inscrire en envoyant un mail à [email protected], nous vous communiquerons alors les détails de connexion au webinaire.

20 participants maximum par webinaire.



L’Espace INFO ENERGIE assure un service gratuit, neutre et indépendant à destination des particuliers. Il informe et conseille sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables et dispose d’une large documentation sur les différentes installations possibles, les entreprises agrées et les aides financières. Il est joignable au 03 85 69 05 26 (coordonnées en entier sur le communiqué de presse sur l’Espace INFO>ENERGIE du CAUE).



Espace Info Energie de Saône-et-Loire – CAUE de Saône et Loire :

6 quai Jules CHAGOT - 71300 MONTCEAU-LES-MINES

Tél : 03 85 69 05 26 (Espace INFO?Energie) - 03 85 69 05 25 (Standard CAUE du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00) www.caue71.fr