Fin avril, Touroparc a organisé une cagnotte sur la plateforme Leetchi et sollicité une aide extérieure dans le contexte de la crise sanitaire et économique sans précédent. Le parc de Romanèche-Thorins a reçu de nombreux dons et tenait aujourd'hui à remercier chacun de ses donateurs avec une vidéo qui allie émotion, sincérité et moments de partage.