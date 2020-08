Un début de semaine qui s'annonce très orageux en Saône et Loire

Alors que le département est classé en alerte orange à la canicule au moins jusqu'à mercredi, une percée orageuse devrait frapper ici ou là à partir de l'ouest du département.

Le ciel Saône et Loirien devrait être agité dans les prochaines journées, et notamment sur une bonne moitié ouest du département. Même si les températures continueront de stationner au-dessus de la barre des 30°c, plusieurs épisodes orageux devraient frapper sur un large secteur, selon les premières projections de Météo France. La situation climatique devrait s'apaiser après le 15 août avec le retour à des températures plus appréciables.