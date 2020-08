Perdu "Caramel" 1 an chat roux type européen à UXEAU lieu-dit Les Vignes Robin le 08/08/2020 Caramel est très craintif et peureux. Caramel est tatoué castré et ne porte pas de collier. SOS lancé pour retrouver Caramel qui s'est sauvé de chez son adoptante dès le 1er jour. Caramel ne connaît pas du tout les environs. Contact Stéphanie 07 83 47 26 16